ФСБ задержала замминистра МВД Дагестана

Сергей Туренко

Наши кавказцы за время после развала СССР почувствовали запах денег и вседозволенности. Шиковать им никто не запрещал и вот мы имеем то, что имеем. Это коррупция на грани предательства в основном чиновников и силовиков. Простые граждане на Кавказе, как и во всей России, пострадавшая сторона. Это не значит, что все там нехорошие. А наведение порядка ими как правило истолковывается не исполнение закона, а притеснение по национальному признаку. Помогают им в этом вопросе либералы и англосаксы. Здесь очень тонкая грань и главное не навредить.