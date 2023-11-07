В его квартире и на рабочем месте прошли обыски.фото: t.me/gumvdso--> После обысков по месту жительства и работы задержан заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов.
ФСБ задержала замминистра МВД Дагестана
Комментарии
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Виктор Геманов
Закон надо выполнять, а не следовать ему!
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1 д.
Сергей Туренко
Наши кавказцы за время после развала СССР почувствовали запах денег и вседозволенности. Шиковать им никто не запрещал и вот мы имеем то, что имеем. Это коррупция на грани предательства в основном чиновников и силовиков. Простые граждане на Кавказе, как и во всей России, пострадавшая сторона. Это не значит, что все там нехорошие. А наведение порядка ими как правило истолковывается не исполнение закона, а притеснение по национальному признаку. Помогают им в этом вопросе либералы и англосаксы. Здесь очень тонкая грань и главное не навредить.
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1 д.
ВБ
Вадим Белов
Думаю, что власть устроила показательную "порку" за события в Дагестане. Вопрос, неужели министр ничего не знал об этом? Понятно, что людей в аэропорте Махачкалы подогрели и спровоцировали на беспорядки. Вопрос, кому это надо в республике?
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23 час.
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