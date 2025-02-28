Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине 2025 года

Из-за пика инфляции В эфире телеканала «Россия 24» президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что во второй половине 2025 года можно ожидать снижения ключевой ставки ЦБ, ввиду достижения пиковых значений инфляции.