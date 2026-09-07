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Царьград

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Минэнерго Узбекистана вложило $85 млн в энергосистему мощностью 175 МВт

Минэнерго Узбекистана вложило $85 млн в энергосистему мощностью 175 МВт

В Ташкентской области Узбекистана введена в эксплуатацию система хранения энергии мощностью 175 МВт, стоимостью $85 млн.

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