Врач рассказал, что делать, если ноги промокли под октябрьским дождем

Осень пришла во многие регионы страны, принесла похолодание и регулярные дожди. Что же делать, если вы промочили ноги? На советы делится Юлия Якиманская, терапевт и доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин ГУП, сообщает Life.
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