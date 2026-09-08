«Китайский Нострадамус» сделал мрачное предсказание для человечества: тотальный хаос только начало

Канадский телеведущий китайского происхождения Цзян Сюэцинь, которого прозвали «китайским Нострадамусом» после того, как он в мае 2024 года верно предсказал победу Дональда Трампа на выборах, обнародовал серию зловещих прогнозов на 2027 год, включая обязательный военный призыв в США, развертывание Национальной гвардии во всех крупных городах, массовые беспорядки и мятежи, а также затяжной конфликт с Ираном, который, по его мнению, приведёт к неминуемому краху американской экономики и создаст «вс .
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