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Царьград

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ПВО сбила 51 беспилотник над Нижегородской областью за ночь

ПВО сбила 51 беспилотник над Нижегородской областью за ночь

Губернатор Глеб Никитин сообщил в своих соцсетях, что в ночь на 11 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали над Нижегородской областью 51 украинский беспилотник.

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