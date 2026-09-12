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Орелtimes

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Орловцы за деньги готовы благословить, сделать уроки и притвориться другом

Орловцы за деньги готовы благословить, сделать уроки и притвориться другом

Рынок услуг Орла и области не перестаёт удивлять своим разнообразием. За скромное вознаграждение орловцы готовы приготовить еду, помочь по хозяйству, оказать психологическую помощь и многое другое.

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