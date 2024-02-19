"Гапонщина" от иноагента "Веника" или почем "герой" для народа?

Как сообщил ряд источников, бывший главред одной известной так называемой "либеральной" радиостанции, а ныне просто журналист, признанный в РФ иностранным агентом Алексей Венедиктов (в профкругах известный, как "Веник") якобы покинул страну и расположился во Франции.