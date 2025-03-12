Аналитик объяснил, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты

Ситуация с использованием самозапрета на кредиты для обмана россиян — это классический пример социальной инженерии, когда мошенники манипулируют доверием граждан, чтобы получить доступ к их личным данным, рассказал в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА.