Бренды России напомнили о Герое Советского Союза Николае Ситникове

Жизнь Николая Михайловича Ситникова уместилась в девятнадцать лет — но в эти годы вместилось столько, сколько иным хватает на целую жизнь: непростое детство в военные годы, стремительное взросление, фронтовые будни и подвиг, который сделал его имя бессмертным.
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