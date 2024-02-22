Торгуют в убыток? Магазины не получают прибыли при продаже яиц

Крупные российские торговые сети в последнее время не получают выгоды от реализации куриных яиц, напротив, из-за отрицательной наценки позиция приносит им убыток, сообщает PRIMPRESS Стоимость яиц в 2023 году выросла более чем в полтора раза, что привлекло к себе внимание высшего руководства страны, после чего была поставлена задача снизить цены на социально значимый товар.