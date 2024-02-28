Виктория Нуланд сильно огорчена тем, что Россию не удалось купить за кулек с «печеньками»

Sergiy Che

Русский язык Великий Могучий и Живой - в нём есть множество слов, которых не знает самодовольный душнила Валера Протасов (и так как он ЖИВОЙ то ещё и постоянно появляются новые слова и выражения, причём всем глубоко насрать на то, что Протасову это не нра - это чисто протасовские проблемы))