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Виктория Нуланд сильно огорчена тем, что Россию не удалось купить за кулек с «печеньками»

Виктория Нуланд сильно огорчена тем, что Россию не удалось купить за кулек с «печеньками»

На днях замгоссекретаря США Виктория Нуланд поделилась сокровенными мыслями о России. Оказывается, современная Россия это не та Россия, которую она хотела бы видеть, и как бы грустно это не прозвучало - не все покупается за «печеньки».

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Комментарии
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J
Jubar
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6 час.
Валерий Протасов
Нет слова печеньки. Есть прост печенье.
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4 час.
Sergiy Che
Русский язык Великий Могучий и Живой - в нём есть множество слов, которых не знает самодовольный душнила Валера Протасов (и так как он ЖИВОЙ то ещё и постоянно появляются новые слова и выражения, причём всем глубоко насрать на то, что Протасову это не нра - это чисто протасовские проблемы))
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1 час.

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