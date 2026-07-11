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Собослаи о «Золотом мяче»: «Мечтаю о нем, но голосование не всегда основывается на достижениях за сезон. Холанд в 2023-м выиграл все с «Сити» и побил рекорды, но не взял награду»

Полузащитник « Ливерпуля » и сборной Венгрии Доминик Собослаи рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

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