По мере того, как не сбываются надежды руководства Украины и командования вооружённых сил Украины (ВСУ), а также их западных хозяев, на успех так называемого «контрнаступления», ими предпринимаются всё более и более жёсткие и безжалостные меры, безжалостные в первую очередь по отношению к населению своей страны.
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