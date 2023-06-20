Военное обозрение

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Вооружённые силы Украины усиливают мероприятия в рамках всеобщей мобилизации – необходимо их сорвать

Вооружённые силы Украины усиливают мероприятия в рамках всеобщей мобилизации – необходимо их сорвать

По мере того, как не сбываются надежды руководства Украины и командования вооружённых сил Украины (ВСУ), а также их западных хозяев, на успех так называемого «контрнаступления», ими предпринимаются всё более и более жёсткие и безжалостные меры, безжалостные в первую очередь по отношению к населению своей страны.

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