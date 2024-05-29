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Котяков и Кравцов сообщили о подготовке профессионалов под рынок труда

Котяков и Кравцов сообщили о подготовке профессионалов под рынок труда

РИА Новости/Дмитрий Астахов В России пока сохраняется потребность в дополнительной переподготовке тех, кто на сегодняшний день уже находится на рынке труда, синхронизация с потребностями которого – важная задача системы образования.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Уберите никому ненужные траты бюджета на содержание Центров занятости населения, посчитайте расходы!
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16 час.
alik3456 Джексон
Отправьте 50% чиновников всех рангов переучиваться на заводы и фабрики.Эти послушные бараны быстрее пойдут переучиваться. И таджики не нужны будут...
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16 час.

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