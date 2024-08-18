Кафельников о словах Швентек, что турниров должно быть меньше: «Все, что ты, блин, делаешь – это жалуешься! Я тебе скажу, что ты заслуживаешь – чтобы тебе платили меньше!»

Ранее полька заявила, что они играют слишком много турниров и «заслуживают немного больше отдыха». «Тебя кто-то заставляет играть??? Все, что ты, блин, делаешь – это жалуешься! Я тебе скажу, что ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь, чтобы тебе платили меньше, чем сейчас!! Как насчет такого??✌️ », – твитнул экс-первая ракетка мира.
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