Депутат Гаврилов: уточнение в ЕГРН поможет законно увеличить размер участка

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил, что законодательство РФ допускает расширить площадь земельного участка в собственности, применяя процедуру уточнения сведений в ЕГРН или при присоединении используемых соседних кусков в рамках перераспределения участков.
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