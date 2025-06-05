Гастроэнтеролог объяснила, чем опасен кетчуп и как его употреблять с пользой

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в честь Международного дня кетчупа предупредила, что за насыщенным вкусом и ярким цветом этого соуса может скрываться угроза для здоровья.
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