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Пятый канал

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На Украине силой отправили на фронт настоятеля сельского храма

На Украине силой отправили на фронт настоятеля сельского храма

В Волынской области Украины сотрудники ТЦК похитили настоятеля сельского храма. На глазах у прихожан они силой затащили священника канонической Украинской православной церкви в микроавтобус, не дав ему даже одеться.

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