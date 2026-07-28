Семейство Ram Heavy Duty подготовилось к новому модельному году[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале 2025 года компания Ram обновила свою линейку Heavy Duty, в которую входят тяжелые пикапы с обозначениями 2500, 3500, 4500 и 5500, а в середине прошлого лета Ram 2500 получил версии Black Express и Warlock.