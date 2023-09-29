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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Джейсон Шрайер: В некоторых студиях Sony волнуются за будущее PlayStation — ставка н...

Джейсон Шрайер: В некоторых студиях Sony волнуются за будущее PlayStation — ставка н...

Джейсон Шрайер: В некоторых студиях Sony волнуются за будущее PlayStation — ставка на сервисные игры может не оправдатьсяНа сегодняшний день над сервисными играми трудятся или готовятся работать практически все студии PlayStation.

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