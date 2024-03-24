Их взяли на 378 километре трассы М3. Это между Брянском и посёлком городского типа Навля. От Крокуса, места преступления, в 380 километрах.
Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил?
Комментарии
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Олег Самойлов
Угу! Уводили! Они рвали когти туда, куда им было сказано линять! А линять надо было К СВОИМ кураторам! Подобрали всяких папуасов пиндосы, чтобы свалить потом на ИГИЛ! А ИГИЛ вежливо и культурно ПОКАЗАЛ и СКАЗАЛ, что к этому игиловцы НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения! Правда, они, пиндосы, не проинструктировали, КАК и ЧТО надо орать было во время стрельбы и что надо было делать ручонками! И то, что Таня Соколова сказала комментом выше, - 1111% ТАК БЫ ОНО и было! майдауны б сказали, что ликвидировали российскую ДРГ и еще бы один пряник от пиндоссов получили!
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3 час.
Владимир
Не продуманна система охраны, как так быстро они положили охранников? И почему всего 2 охранника? Для таких случаев нужен ещё хотя бы 1 охранник, в отдельном, секретном помещении и который наблюдает за камерами и может предпринять какие либо действия...Заблокировать лифт или вырубить освещение и т.д.
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58 мин.
В
Владимир
"То есть... возможно, их могли задержать ещё там, не дожидаясь дальнейшего перемещения, но не задержали... Почему?" Автор не совсем понял, что это убийцы, террористы и перехватывать их где нибудь в городе или на оживлённой трассе - это был бы риск, погибли бы ещё люди... Ну и далее их пасли до того момента, который могли себе позволить.... И скорее всего все гайцы были в курсе, и не останавливали их, и в конце их маршрута ждала засада..
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54 мин.
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