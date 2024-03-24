Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил?

Олег Самойлов Угу! Уводили! Они рвали когти туда, куда им было сказано линять! А линять надо было К СВОИМ кураторам! Подобрали всяких папуасов пиндосы, чтобы свалить потом на ИГИЛ! А ИГИЛ вежливо и культурно ПОКАЗАЛ и СКАЗАЛ, что к этому игиловцы НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения! Правда, они, пиндосы, не проинструктировали, КАК и ЧТО надо орать было во время стрельбы и что надо было делать ручонками! И то, что Таня Соколова сказала комментом выше, - 1111% ТАК БЫ ОНО и было! майдауны б сказали, что ликвидировали российскую ДРГ и еще бы один пряник от пиндоссов получили!

Владимир Не продуманна система охраны, как так быстро они положили охранников? И почему всего 2 охранника? Для таких случаев нужен ещё хотя бы 1 охранник, в отдельном, секретном помещении и который наблюдает за камерами и может предпринять какие либо действия...Заблокировать лифт или вырубить освещение и т.д.