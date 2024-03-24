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Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил?

Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил?

Их взяли на 378 километре трассы М3. Это между Брянском и посёлком городского типа Навля. От Крокуса, места преступления, в 380 километрах.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Угу! Уводили! Они рвали когти туда, куда им было сказано линять! А линять надо было К СВОИМ кураторам! Подобрали всяких папуасов пиндосы, чтобы свалить потом на ИГИЛ! А ИГИЛ вежливо и культурно ПОКАЗАЛ и СКАЗАЛ, что к этому игиловцы НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения! Правда, они, пиндосы, не проинструктировали, КАК и ЧТО надо орать было во время стрельбы и что надо было делать ручонками!                                   И то, что Таня Соколова сказала  комментом выше, - 1111% ТАК БЫ ОНО и было! майдауны б сказали, что ликвидировали российскую ДРГ и еще бы один пряник от пиндоссов получили!
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