Politico сообщила о требовании фон дер Ляйен выдвигать женщин на посты в ЕК

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны ЕС, требуя выдвинуть женщин на посты еврокомиссаров, поскольку она стремится избежать потенциального унижения, связанного с представлением команды, в которой доминируют мужчины.