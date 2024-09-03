Politico сообщила о требовании фон дер Ляйен выдвигать женщин на посты в ЕК

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны ЕС, требуя выдвинуть женщин на посты еврокомиссаров, поскольку она стремится избежать потенциального унижения, связанного с представлением команды, в которой доминируют мужчины.
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