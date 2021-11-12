В Думу внесен законопроект о QR-кодах: на аптеки, продуктовые и городской транспорт они не распространятся

Владимир Степанов

Я не антипрививочник! Переболел COVID в начале года. Перед отпуском, в надежде снизить риск повторного заражения и экономии на ПЦР-тестах, за 2 месяца записался на вакцинацию. Когда подошел срок - в поликлинике не оказалось вакцины. На мой вопрос "что делать", был простой ответ: звоните, узнавайте." Названивал я в течении 3-х недель, потом это стало неактуально: оставалось меньше месяца до отпуска. После отпуска я, как и положено, на следующее утро сдал ПЦР-тесты вместе с супругой, которые были отрицательными. Вышел на работу. График плотный, не всегда успеваю после работы заехать в поликлинику. Помог возраст: заболевания суставов помогли попасть в нее. В результате 1 ноября я записался на вакцинацию только на 1-е декабря. А теперь вопрос чиновникам: как быть человеку, которому по возрасту Госуслуги рекомендуют прививаться только "Спутник-V", в торговых центрах и прочих пунктах вакцинации, где я мог бы теоретически привиться, не дожидаясь запланированного срока, вакцины НЕТ! Есть короткие промежутки времени, когда она появляется, но где плановость? Есть ли гарантия, что 1 декабря в нашей клинике появится нужная вакцина? А тут грозятся ввести QR-коды в транспорте! Ну и что, государство готово раскошелиться лично мне, человеку, которые переболевши носит маску не "под носом", а как положено, за вынужденное отсутствие на работе (у нас нет возможности обслуживать пожарную сигнализацию удаленно). Уверен, большинство чиновных лиц об этом не подумало - им то главное исполнение распоряжения. Люди моего возраста и так несут материальные потери: во многие торговые центры, где можно дешевле купить продукты без QR-кодов не пускают. Ну и кого из чиновников к стенке будем ставить?!