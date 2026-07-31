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Фон дер Ляйен признала: Россия сорвала председательство ЕС

Фон дер Ляйен признала: Россия сорвала председательство ЕС

ПЕКИН, 31 июля, ФедералПресс. На фоне массированного ночного удара по Украине председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением, в котором прямо обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Польши.

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