Фон дер Ляйен признала: Россия сорвала председательство ЕС

ПЕКИН, 31 июля, ФедералПресс. На фоне массированного ночного удара по Украине председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением, в котором прямо обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Польши.
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