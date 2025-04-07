Сборная команда Новоаннинского муниципального района готовится принять участие в XLIX спартакиаде молодёжи Волгоградской области допризывного возраста, которая пройдёт 10 – 11 апреля в Средней Ахтубе.
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Сборная команда Новоаннинского муниципального района готовится принять участие в XLIX спартакиаде молодёжи Волгоградской области допризывного возраста, которая пройдёт 10 – 11 апреля в Средней Ахтубе.