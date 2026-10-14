За сутки на дорогах Ленобласти произошло 70 аварий

За 14 октября на трассах Ленинградской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий. В двух авариях пострадали три участника движения.
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