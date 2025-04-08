Кадры с экш-камеры противника, а именно подрыв на мине бронетранспортера М-113 ВСУ, во время попытки эвакуации в Дзержинске (Торецк).
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Кадры с экш-камеры противника, а именно подрыв на мине бронетранспортера М-113 ВСУ, во время попытки эвакуации в Дзержинске (Торецк).
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