Сабрина Ионеску после победы в конкурсе трехочковых исполнила фирменный жест Стефена Карри

Разыгрывающая «Либерти» Сабрина Ионеску стала победителем конкурса трехочковых, который состоялся сегодня в рамках Уикенда всех звезд женской НБА, установив абсолютный рекорд для подобных мероприятий как в женском, так и в мужском баскетболе.