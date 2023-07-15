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Сабрина Ионеску после победы в конкурсе трехочковых исполнила фирменный жест Стефена Карри

Сабрина Ионеску после победы в конкурсе трехочковых исполнила фирменный жест Стефена Карри

Разыгрывающая «Либерти» Сабрина Ионеску стала победителем конкурса трехочковых, который состоялся сегодня в рамках Уикенда всех звезд женской НБА, установив абсолютный рекорд для подобных мероприятий как в женском, так и в мужском баскетболе.

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