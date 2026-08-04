Депутат Миронов назвал опасными рейды по выявлению подростков-неформалов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что рейды правоохранителей по выявлению "радикально настроенной молодежи" по одежде и аксессуарам усилят асоциальность подростков.
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