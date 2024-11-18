Самый вредный алкоголь назван учеными Ирэн ОрлонскаяГруппа американских ученых провела исследование, направленное на определение того, какой алкогольный напиток оказывает наибольшее негативное воздействие на здоровье человека.
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