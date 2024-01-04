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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» проиграл 4 матча подряд на выезде. До этого было одно поражение в 10 играх

«Атлетико» уступил «Жироне» (3:4) в рамках 19-го тура Ла Лиги. Мадридский клуб проиграл на выезде в четырех матчах подряд.

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