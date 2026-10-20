В Киеве похищенный людоловами свободный украинец расстрелял людоловов прямо в их логове. Сразу 6 300х.
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Очень жаль что не 6 200х.