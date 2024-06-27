Штурмовые группы выдавливают ВСУ под Константиновкой. Лучшее видео из зоны СВО

Штурмовые группы армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина захватили несколько «опорников» противника и заняли более выгодные позиции на подступах к селу Константиновка на южнодонецком направлении.
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