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Штурмовые группы выдавливают ВСУ под Константиновкой. Лучшее видео из зоны СВО

Штурмовые группы выдавливают ВСУ под Константиновкой. Лучшее видео из зоны СВО

Штурмовые группы армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина захватили несколько «опорников» противника и заняли более выгодные позиции на подступах к селу Константиновка на южнодонецком направлении.

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