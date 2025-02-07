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Военное обозрение

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Сомнительная статистика американского флотского «пианино»

Сомнительная статистика американского флотского «пианино»

Иногда различные подсчёты эффективности, которые делаются простым сравнением двух показателей, как, например, толщина брони, бронепробиваемость орудия, дают очень неоднозначные результаты.

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