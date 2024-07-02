В Краснодаре вандала, расхитившего мемориал «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище, разыскивает полиция

В Краснодаре вандала, расхитившего мемориал «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище, разыскивает полицияПолиция Краснодара возбудила уголовное дело по факту вандализма на мемориальном комплексе «Расстрельный угол».
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