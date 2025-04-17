Какие отличия празднования Пасхи разных вер

Православные дарят яйца, а католики – монеты. Олег Емельяненко, настоятель храма Святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове Олег Емельяненко, настоятель храма Святого Спиридона Тримифунтского Предоставлены героями публикации Фото: Конечно, главная традиция – это крашеные яйца.
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