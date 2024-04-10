Корпоративная инфляция в Японии выросла до 0,8% в марте

Индекс цен на корпоративные товары в Японии вырос на 0,8% в марте по сравнению с годом ранее, ускорившись после пересмотренного повышения на 0,7% в феврале и соответствуя ожиданиям экономистов, опрошенных агентством Reuters.
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