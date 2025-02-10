ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пенсионер ушел от жены к другой, а она берет с него деньги за проживание

Пенсионер ушел от жены к другой, а она берет с него деньги за проживание

Раиса Владимировна стояла у плиты, нарезая овощи для салата. Тридцать девять лет — каждое утро одно и то же.

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Комментарии
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АЧ
Анна Чапля
Правильно решение. Но зачем было откладывать его целых 30 лет?
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1 д.
Иван Ураганов
Дети,внуки.....Всех надо вырастить.
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23 час.
Ольга Гусева
Всегда меня поражала отмазка детьми, внуками. Расходятся муж и жена, но они же остаются всё теми же родителями для своих детей, которыми были. И будут. Это другие отношения. Не стОит прикрываться детьми. Страшно просто.
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22 час.
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