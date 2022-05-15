Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации 30 украинских националистов с начала суток

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый globallookpress/Komsomolskaya Pravda Подразделения Народной милиции ДНР с начала суток уничтожили 30 украинских националистов и несколько единиц вражеской техники.