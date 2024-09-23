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Ветеран Вагнера: "У нас была ударная армия, мы могли взять Харьков. Сейчас ее нет"

Ветеран Вагнера: "У нас была ударная армия, мы могли взять Харьков. Сейчас ее нет"

Ветеран ЧВК "Вагнер" Сергей Касли, проведший до СВО в тюрьме почти три десятка лет, дал интервью. Свою службу он проходил в отряде "Амбрелла" – наиболее опасном подразделении батальона К.

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Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
А кто говорил про Харьков, Киев и Одессу? Слушать Путина умеем? Пугнули Киев, довели до переговоров и ушли. Мы пришли - ОТБИТЬ ДНР И ЛНР. По их просьбам. Где сейчас масштабные бои? В ДНР и ЛНР. Остальное - позиционные. Не наступаем, и не даём атаковать. Освободим ДНР и ЛНР, тогда будем решать с остальным.
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5 час.
ВМ
Владимир Моргунов
БЫЛ БОЕСПОСОБНЫЙ ВАГНЕР. С ОДНОЙ СТОРОНЫ. БЫЛ ТОТАЛЬНО КОРРУМПИРОВАНННЫЙ ВЫСШИЙ ГЕНЕРАЛИТЕТ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. &quot;БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ&quot; СЫГРАЛА ЗЛУЮ ШТУКУ С РОССИЕЙ..НЕ СДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ....ТРУДНО СКАЗАТЬ-ЧТО ПОИМЕЕМ !!!!
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4 час.
Писарчук Дмитрий
Проще работать с &quot;лояльными&quot; подчинёнными, чем с умными- которые пытаются действовать более эффективно, но они с гонором, потому что... Слава русскому солдату!!! И вопреки всему Победа будет за нами!!! Больше потерь...
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4 час.

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