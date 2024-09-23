Ветеран Вагнера: "У нас была ударная армия, мы могли взять Харьков. Сейчас ее нет"

ВБ Ваоерий Брусков А кто говорил про Харьков, Киев и Одессу? Слушать Путина умеем? Пугнули Киев, довели до переговоров и ушли. Мы пришли - ОТБИТЬ ДНР И ЛНР. По их просьбам. Где сейчас масштабные бои? В ДНР и ЛНР. Остальное - позиционные. Не наступаем, и не даём атаковать. Освободим ДНР и ЛНР, тогда будем решать с остальным.

ВМ Владимир Моргунов БЫЛ БОЕСПОСОБНЫЙ ВАГНЕР. С ОДНОЙ СТОРОНЫ. БЫЛ ТОТАЛЬНО КОРРУМПИРОВАНННЫЙ ВЫСШИЙ ГЕНЕРАЛИТЕТ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. "БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ" СЫГРАЛА ЗЛУЮ ШТУКУ С РОССИЕЙ..НЕ СДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ....ТРУДНО СКАЗАТЬ-ЧТО ПОИМЕЕМ !!!!