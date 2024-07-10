Депутат Гайдукевич: Лукашенко не дал превратить Белоруссию в анти-Россию

Приход в 1994 году к власти Александра Лукашенко не позволил превратить страну в анти-Россию, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии