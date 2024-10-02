Захват Южного Ливана – очередной этап на пути к «Великому Израилю»

ЦАХАЛ полон решимости взять реванш за неубедительную военную операцию 2006 года Новая операция ВВС Израиля в Ливане, начатая на днях и чреватая очередным сухопутным вторжением, официально трактуется Тель-Авивом как обеспечение безопасности возвращения граждан страны, покинувших и покидающих северные районы страны из-за враждебных действий со стороны «Хизбаллы», ХАМАС и других радикальных группировок арабов Палестины.