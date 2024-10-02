БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Захват Южного Ливана – очередной этап на пути к «Великому Израилю»

Захват Южного Ливана – очередной этап на пути к «Великому Израилю»

ЦАХАЛ полон решимости взять реванш за неубедительную военную операцию 2006 года Новая операция ВВС Израиля в Ливане, начатая на днях и чреватая очередным сухопутным вторжением, официально трактуется Тель-Авивом как обеспечение безопасности возвращения граждан страны, покинувших и покидающих северные районы страны из-за враждебных действий со стороны «Хизбаллы», ХАМАС и других радикальных группировок арабов Палестины.

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