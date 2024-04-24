Пасынок замминистра обороны покинул Россию за несколько дней до мобилизации – Источник

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот интересно о какой кадровой политике в Минобороны и Генштабе может быть речь. Должности, звания покупаются. О какой безопасности государства может идти речь, гостайне и т.д. Да не надо ни каким разведкам кого то засылать, вербовать, и т.д. за бабло наши паркетники и т.д. все сдадут, нарисуют в белых перчатках красным карандашом... Рынок с господа рынок с....