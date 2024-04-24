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Пасынок замминистра обороны покинул Россию за несколько дней до мобилизации – Источник

Пасынок замминистра обороны покинул Россию за несколько дней до мобилизации – Источник

Сын жены замминистра Иванова бежал из страны. Причём за несколько дней до объявления мобилизации.Стало известно, что пасынок Тимура Иванова, задержанного по обвинению в получении крупной взятки замминистра обороны, покинул Россию в 2023 году.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот интересно о какой кадровой политике в Минобороны и Генштабе может быть речь. Должности, звания покупаются. О какой безопасности государства может идти речь, гостайне и т.д. Да не надо ни каким разведкам кого то засылать, вербовать, и т.д. за бабло наши паркетники и т.д. все сдадут, нарисуют в белых перчатках красным карандашом... Рынок с господа рынок с....
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