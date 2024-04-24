Пасынок замминистра обороны покинул Россию за несколько дней до мобилизации – Источник

Сын жены замминистра Иванова бежал из страны. Причём за несколько дней до объявления мобилизации.Стало известно, что пасынок Тимура Иванова, задержанного по обвинению в получении крупной взятки замминистра обороны, покинул Россию в 2023 году.
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