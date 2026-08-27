«Ками» или «Русская ракета»: Валиева vs Трусова – кто круче вернется на лед

На следующей неделе для нашей основной сборной по фигурному катанию стартует турнир в Японии. Но есть наряду с этим событие, за которым мы будем следить с невероятным интересом - противостояние Трусовой и Валиевой.
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