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Татар-информ

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«Ками» или «Русская ракета»: Валиева vs Трусова – кто круче вернется на лед

«Ками» или «Русская ракета»: Валиева vs Трусова – кто круче вернется на лед

На следующей неделе для нашей основной сборной по фигурному катанию стартует турнир в Японии. Но есть наряду с этим событие, за которым мы будем следить с невероятным интересом - противостояние Трусовой и Валиевой.

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