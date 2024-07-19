КНДР и Россия подтвердили важность взаимодействия в военной сфере

На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности.
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