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КНДР и Россия подтвердили важность взаимодействия в военной сфере

КНДР и Россия подтвердили важность взаимодействия в военной сфере

На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности.

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