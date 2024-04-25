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Глава СК заинтересовался содержанием памятников Героям ВОВ в Самарской области

Глава СК заинтересовался содержанием памятников Героям ВОВ в Самарской области

Следком проводит проверку.В социальных сетях жители Ставропольского района сообщили о том, что в ряде населённых пунктов разрушаются мемориальные комплексы, посвящённые Героям Великой Отечественной войны.

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