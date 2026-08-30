В Германии 15-летний подросток зарезал своего отца, воевавшего на стороне Киев

В немецком городе Дортмунд 15-летний подросток нанёс смертельные ножевые ранения своему 49-летнему отцу, который принимал участие в военных действиях на Украине в рядах ВСУ.
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