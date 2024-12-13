16 декабря — тематический пресс-тур на «Городскую ферму»

фото: РИА Новости/Григорий Сысоев В понедельник, 16 декабря 2024 года, в 11:00 ВДНХ приглашает посетить тематический пресс-тур на «Городскую ферму», познакомиться с новогодней программой площадки и планами Главной выставки страны на предновогодние праздники.
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