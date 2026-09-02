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Царьград

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«Без нас никак?»: Узбекистан ликует, пока Россия откладывает оргнабор мигрантов

«Без нас никак?»: Узбекистан ликует, пока Россия откладывает оргнабор мигрантов

Ведущие объединения русского бизнеса «Деловая Россия», ТПП, РСПП и «Опора России» обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой отложить запуск организованного набора трудовых мигрантов как минимум на год.

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